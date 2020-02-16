США надають Україні військову допомогу для захисту від агресії з боку Росії.

Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє DW.

“Росія захопила Крим і частини східної України та Грузії. США озброюють України, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії”, – зазначив він.

Держсекретар США також розповів про свій візит до Києва в кінці січня. Тоді він відвідав військовий госпіталь, де поранений український офіцер подарував йому нашивку з іншої військової частини. “І це мені нагадало про те, що заради суверенітету потрібно боротися, і боротися разом”, – зазначив Помпео.