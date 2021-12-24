Зусилля адміністрації Байдена возз’єднати дітей і батьків, які були розлучені в рамках політики нульової терпимості президента Дональда Трампа, досягли прогресу.

Про це повідомляє міжнародна агенція AP NEWS.

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що 100 дітей, в основному з Центральної Америки, повернулися до своїх родин і ще близько 350 возз’єднань перебувають у процесі після того, як були зроблені зробило кроки щодо розширення програми.

“Мені хотілося б, щоб це сталося набагато швидше. Але ми досягаємо прогресу, і я відчуваю, що ми набираємо обертів”, – сказала Мішель Бране, виконавчий директор Цільової групи адміністрації з возз’єднання сімей.

У перший день свого перебування на посаді президент Джо Байден видав указ про возз’єднання сімей, які були розділені в результаті практики насильницького розлучення батьків і дітей на кордоні США і Мексики, яка широко засуджувалася адміністрацією Трампа, щоб запобігти нелегальній імміграції.

Робота цільової групи ускладнювалася низкою факторів, у тому числі неадекватними або відсутніми записами про розлучені сім’ї. Крім того, багато батьків проживають у віддалених центральноамериканських громадах і не можуть знайти своїх дітей або дістатися Сполучених Штатів, щоб їх забрати.

Близько 5500 дітей були насильно позбавлені батьків при Трампі, переважно у 2018 році. Прагнучи зупинити зростання кількості людей, що перетинають кордон США та Мексики, його адміністрація вдалася до кримінального переслідування, навіть якщо мігранти зверталися до влади з проханням надати притулок.

На тлі широко поширеного засудження, зокрема з боку республіканців, Трамп припинив цю практику у червні 2018 року, лише за кілька днів до того, як суддя постановив припинити програму у відповідь на позов, поданий Американським союзом громадянських свобод.

Бране заявив, що, на думку офіційних осіб, все ще є близько 1150 дітей, місцеперебування яких не було підтверджено. Загальна кількість коливається, оскільки деякі справи вирішуються з використанням нової інформації.

Батьки та діти, що возз’єдналися, зокрема ті, хто прибув до аеропортів США цього тижня, отримують умовно-дострокове звільнення з гуманітарних причин для проживання в країні не менше трьох років, і вони можуть отримати постійний статус у рамках надання притулку або іншої програми. Вони також одержують консультаційні послуги.

Сотні сімей також подали до суду на федеральний уряд.

Минулого тижня Міністерство юстиції заявило адвокатам, які представляють кілька груп сімей, що після восьми місяців переговорів воно відмовляється від переговорів щодо врегулювання та захищатиме кожну справу в суді