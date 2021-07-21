Американські військові нанесли перший з початку президентства Джо Байдена авіаудар по сомалійським об'єктам терористичного угруповання "Аш-Шабаб", яка пов'язана з "Аль-Каїдою".

Про це сповістили в Пентагоні, повідомляє американське видання The Hill.

Офіційна представниця Міністерства оборони США Сінді Кінг повідомила, що авіаудар було нанесено 20 липня біля містечка Галькайо.

“Під час операції американські військові не супроводжували сомалійські сили. Американські підрозділи виконували місію з дистанційного консультування, аби підтримати сомалійських партнерів”, – повідомила Кінг.

В результаті авіаудару ніхто з мирних жителів не постраждав.

Це був перший авіаудар США, як реакція на конфлікт в Сомалі за президентства Байдена. Його попередник, Дональд Трамп, наказав вивести з Сомалі 700 американських військових.