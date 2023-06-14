США впевнені щодо успіху України в деокупації власних територій

Джерело: пресслужба Державного департаменту США.
За словами Блінкена, США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку українській армії, щоб вона могла досягти успіху на полі бою, зокрема повернути свої території, захоплені російськими загарбниками.
Водночас посадовець наголосив, що зарано оцінювати хід українського контрнаступу. Проте він висловив припущення, що успіх на полі бою може змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори про припинення війни.
Варто відзначити, 13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.
Пакет містить основні можливості для контрнаступу та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських армійців, цивільних та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів РФ.
Допомога надходить в Україну за допомогою Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.
Це сорокове вилучення озброєння з інвентарних запасів міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.
Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Нагадаємо, 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують Україні нові пакети допомоги у найближчі тижні.
Раніше США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.
- 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
- Серед союзників країн НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України в НАТО.
- 13 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Український генерал розповів про ситуацію на фронті та повідомив про успіхи ЗСУ.