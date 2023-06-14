США впевнені щодо успіху України в деокупації власних територій

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Білий дім не має сумнівів в успіху Києва щодо повернення Україною тимчасово окупованих Росією територій.

Джерело: пресслужба Державного департаменту США.

За словами Блінкена, США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку українській армії, щоб вона могла досягти успіху на полі бою, зокрема повернути свої території, захоплені російськими загарбниками.

Водночас посадовець наголосив, що зарано оцінювати хід українського контрнаступу. Проте він висловив припущення, що успіх на полі бою може змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори про припинення війни.

Варто відзначити, 13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.

Пакет містить основні можливості для контрнаступу та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських армійців, цивільних та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів РФ.

Допомога надходить в Україну за допомогою Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Це сорокове вилучення озброєння з інвентарних запасів міністерства оборони США для України з серпня 2021 року.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.