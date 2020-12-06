У США за перші п'ять днів грудня на лікарняних ліжках опинилося понад мільйон американців з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Ми з кожним днем ​​спостерігаємо зростання кількості пацієнтів з COVID-19, як тих, у кого легкі симптоми, так і тих, хто тяжко хворий”, – сказала Меган Ранні, медичний аналітик CNN і директор Центру тривалості життя при Університеті Брауна в Провіденсі, Род-Айленд.

За її словами, все більше хворіє медпрацівників. У лікарнях не вистачає технічних фахівців, терапевтів і медсестер.

“Ми знаходимося на межі кризи”, – сказала вона.

У п’ятницю понад 101 200 пацієнтів з COVID-19 знаходилися в лікарнях США – це рекордний показник. Лікарняні системи – і працівники охорони здоров’я – наближаються до своєї межі.

Доктор Карлос дель Ріо, лікар-інфекціоніст і виконавчий заступник декана Медичної школи Університету Еморі, також підтвердив, що найбільше не вистачає персоналу для догляду за пацієнтами.

Експерти також побоюються потенційного сплеску інфекцій, пов’язаних зі святкуванням Дня подяки, адже люди збиралися великими сім’ями.

За даними Університету Джона Хопкінса, в суботу Сполучені Штати повідомили про 213 875 нові випадки захворювання COVID-19 і 2254 смертельні випадки, пов’язаних з вірусом.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих випадків зараження по країні склала 14 581 337 осіб. Щонайменше 281 186 осіб померли.

Мільйони каліфорнійців змушені залишатися вдома

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті в п’ятницю назвав підсилюється епідемію “найбільшою загрозою для життя в Лос-Анджелесі, з якої ми коли-небудь стикалися”. За його словами, за останній тиждень кількість госпіталізацій в окрузі Лос-Анджелес потроїлася, і, швидше за все, в окрузі через два-чотири тижні закінчаться ліжка, якщо кількість хворих зростатиме.

У надії зупинити хвилю захворювань і госпіталізацій, великі райони Каліфорнії оголосили про нові обмежувальні заходи, які торкнуться десятки мільйонів каліфорнійців.

У п’ятницю офіційні особи району затоки Сан-Франциско видали розпорядження не виходити з дому, тим самим обмеживши діяльність понад 5,8 мільйона чоловік. Розпорядження зачіпає округи Аламеда, Контра-Коста, Марін, Санта-Клара, Сан-Франциско і місто Берклі.

Офіційні особи заявили, що бачать докази того, як святкування Дня подяки може спровокувати сплеск захворювань.