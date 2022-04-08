За словами високопосадовця з міністерства оборони США, є ознаки того, що Росія прагне набрати "понад 60 000 військовослужбовців" с новобранців та мобілізованих резервістів для посилення своїх сил вторгнення.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Посадовець попередив, що “поки що невідомо”, наскільки Росія буде успішною у досягненні цієї мети, яку підготовку ці сили отримають або куди вони будуть спрямовані.

Чиновник також сказав, що США не бачили, що є “свіже підкріплення, повністю навчене, повністю озброєне”, готове для посилення виснажених російських батальйонних тактичних груп. Щодо їхніх нинішніх можливостей, то Росія зараз “нижче 85% своєї оціненої доступної бойової потужності”, яку Москва накопичила до вторгнення в Україну в лютому.

У США також певні, що російські військові не розв’язали “свої проблеми матеріально-технічного забезпечення та забезпечення, включаючи ті проблеми, які існували за межами України”. Це означає, що вони навряд чи зможуть “з великою швидкістю” посилити свої сили у східній частині України. “Ми не віримо, що загалом це буде швидким для них процесом з огляду на втрати, яких вони зазнали, і шкоду, завдану боєготовності їхніх підрозділів”, – сказав чиновник.