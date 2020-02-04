У німецьких ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати Америки мають намір ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

“Якщо Росія спробує добудувати відсутні кілометри трубопроводу, Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції, згідно дипломатичних кіл у Вашингтоні”, – сказано в матеріалі.

Уточнюється, що на цей раз санкції можуть торкнутися європейських інвесторів, які беруть участь в проекті, або ж компанії, які захочуть купити газ, який буде надходити по газопроводу “Північний потік – 2”.

“Це може статися дуже швидко, кажуть, можливо, в лютому або березні”, – йдеться в статті.

Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.