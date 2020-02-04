Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.
“Якщо Росія спробує добудувати відсутні кілометри трубопроводу, Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції, згідно дипломатичних кіл у Вашингтоні”, – сказано в матеріалі.
Уточнюється, що на цей раз санкції можуть торкнутися європейських інвесторів, які беруть участь в проекті, або ж компанії, які захочуть купити газ, який буде надходити по газопроводу “Північний потік – 2”.
“Це може статися дуже швидко, кажуть, можливо, в лютому або березні”, – йдеться в статті.
Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.