Міністерство торгівлі США внесло до "чорного" списку санкцій 11 компаній з Китаю, які використовували примусову працю уйгурів та інших мусульманських меншин, порушуючи права людини.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Торік у жовтні США сформували список з 28 китайських компаній, які працюють з використанням примусової праці, порушуючи права людини.

1 липня митна і прикордонна служба США вилучили 13 тонн людського волосся в продукції з Синьцзяна. Через тиждень міністерство фінансів США оголосило санкції проти чотирьох посадових осіб Комуністичної партії Китаю і Бюро громадської безпеки Синьцзяна за порушення прав людини стосовно уйгурських мусульман й інших етнічних меншин у Синьцзяні.

Це третій раунд санкцій відносно китайських компаній, які порушують права працівників в Синьцзянь-Уйгурському автономному районі

Серед компаній, що потрапили в список – текстильні виробництва і дві фірми, що займаються генетичним аналізом з метою подальшого придушення уйгурів в КНР. Всі ці компанії відтепер не зможуть вільно купувати в американських компаній компоненти, необхідні для їх роботі.

“Пекін активно просуває практику примусової праці, а також схеми збору й аналізу ДНК з метою придушення своїх громадян”, – заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

За даними Держдепартаменту США, з 2015 року до двох мільйонів уйгурів та інших меншин перебувають в величезних таборах для перевиховання в Синьцзяні, що є частиною широкомасштабних репресій з боку Пекіна.

Реакція Китаю

Китайські офіційні особи все заперечують і навіть захищають репресії в Синьцзяні, необхідні для боротьби з екстремізмом і відповідно до китайського законодавства і міжнародної практики.

“США зловживають заходами з контролю за експортом під приводом так званих прав людини. Це порушує основні норми міжнародних відносин, втручається у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди інтересам Китаю”, – заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Які американські компанії застосовували сировину з Синьцзяна

Наприклад, до списку санкцій внесли компанію KTK Group Co, яка виробляє понад 2000 видів продукції, використовуваних для створення високошвидкісних поїздів. Також до “чорного списку” потрапила компанія Tanyuan Technology Co, яка збирає алюмінієві композити, армовані графітом.

Ще в списку компанія Changji Esquel Textile Co, яка виробляє одяг для модних брендів Ralph Lauren, Tommy Hilfiger і Hugo Boss.

Крім них, у списку компанія Hetian Haolin Hair Accessories Co, що займається експортом людського волосся з Синьцзяня.

За деякими даними, до “чорного списку” також потрапили підприємства, які співпрацюють з такими американськими компаніями, як Apple, Calvin Klein і Nike.

Журналісти CNN зв’язалися з десятками американських компаній, яким постачають сировину з Китаю.

Так, в Calvin Klein і Tommy Hilfiger повідомили, що у них дійсно раніше були такі поставки, але вони працюють над тим, щоб відмовитися від існуючих контрактів, дізнавшись про умови, в яких працюють люди на цих виробництвах.

В Big W, мережі дисконтних магазинів, заявили, що частина бавовни точно отримують з Синьцзяна, але через постачальника-посередника.

Кілька компаній, в тому числі Nike, Puma і Adidas, заперечують, що отримують сировину з Синьцзяна. Вони зазначили, що запитували у постачальника – чи не везуть їм текстиль з Синьцзяна. У Nike уточнили, що припинили співпрацювати з постачальником, який купував сировину на таких підприємствах.