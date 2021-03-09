Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проти двох іранських чиновників запроваджено санкції у зв'язку з порушенням прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про санкції щодо Алі Хемматіана і Масуда Сардара. Вони – послідовники Корпусу вартових ісламської революції. Їх звинувачують в причетності до безпідставних затримань, застосування тортур й “інших форм жорстокого поводження з політичними ув’язненими та особами, затриманими під час протестів, що відбувалися в Ірані у 2019 і 2020 роках”.

Санкції передбачають, що чиновникам і членам їх сімей відтепер закрито в’їзд в США.

“Ми ясно висловили нашу стурбованість з приводу безперервних порушень прав людини з боку іранського керівництва стосовно власних громадян”, – заявив Блінкен.

Він зауважив, що згадані чиновники причетні до затримань іранських громадян, яких потім утримують під вартою в тяжких умовах і катують.