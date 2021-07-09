Про це повідомили в профільному міністерстві.
В новому санкційному списку США компанії з таких країн, як Російська Федерація, Китай, Іран, Канада, Пакистан, Нідерланди, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія.
Серед причин введення санкцій – “спроби закупівлі американських електронних компонентів для використання у російських оборонних програмах”. Окрім цього – сприяння проведенню Китаєм кампаній репресій, масових затримань і високотехнологічного стеження за національними меншинами в регіоні Синьцзян.
Введення санкцій означає, що для цих компаній будуть обмеження щодо експорту, реекспорту та передачі всередині країни заборонених американською стороною предметів.
“Міністерство торгівлі твердо ухвалює рішення для боротьби з компаніями, які допускають порушення прав людей в Синьцзяні чи використовують американські технології для зусиль Китаю щодо модернізації військової техніки. Ми продовжимо агресивно використовувати експортний контроль, щоб притягати до відповідальності компанії та окремих осіб за спроби отримати доступ до товарів американського походження для підривної діяльності в Китаї, Ірані, Росії, які загрожують інтересам національної безпеки США і несумісні з нашими цінностями”, – сказано в повідомленні Міністерства торгівлі США.
- Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.
- 11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.