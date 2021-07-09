В Міністерстві торгівлі США ввели санкції проти юридичних та фізичних іноземних компаній. Більшість компаній в списку знаходяться в Росії та Китаї.

Про це повідомили в профільному міністерстві.

В новому санкційному списку США компанії з таких країн, як Російська Федерація, Китай, Іран, Канада, Пакистан, Нідерланди, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія.

Серед причин введення санкцій – “спроби закупівлі американських електронних компонентів для використання у російських оборонних програмах”. Окрім цього – сприяння проведенню Китаєм кампаній репресій, масових затримань і високотехнологічного стеження за національними меншинами в регіоні Синьцзян.

Введення санкцій означає, що для цих компаній будуть обмеження щодо експорту, реекспорту та передачі всередині країни заборонених американською стороною предметів.

“Міністерство торгівлі твердо ухвалює рішення для боротьби з компаніями, які допускають порушення прав людей в Синьцзяні чи використовують американські технології для зусиль Китаю щодо модернізації військової техніки. Ми продовжимо агресивно використовувати експортний контроль, щоб притягати до відповідальності компанії та окремих осіб за спроби отримати доступ до товарів американського походження для підривної діяльності в Китаї, Ірані, Росії, які загрожують інтересам національної безпеки США і несумісні з нашими цінностями”, – сказано в повідомленні Міністерства торгівлі США.