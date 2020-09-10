Про це повідомляється на сайті відомства.

10 вересня до Списку громадян особливих категорій та заборонених осіб Управління з контролю за іноземними активами (SDN OFAC) у зв’язку з втручанням в американські вибори та кібератаками було внесено:

Андрія Деркача (громадянин України, народний депутат);

Антона Андрєєва (громадянин Росії);

Артема Лівшиця (громадянин Росії);

Дар’ю Асланову (громадянка Росії).

Нагадаємо, раніше директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна у своїй доповіді щодо іноземного втручання у вибори в США згадав про Андрія Деркача, як посібника Росії, у зв’язку з публікацією нардепом кількох компрометувальних записів — так званих “плівок Деркача”.

Днями стало відомо, що Деркач мав команду лобістів у Вашингтоні.

“Плівки Деркача”

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.

У червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.