В Міністерстві фінансів США повідомили, що ввели санкції проти восьми сирійських тюрем та їх керівництва. Йдеться про пенітенціарні установи, які підпорядковано розвідувальному апарату президента Сирії Башара аль-Асада. Також санкції введено проти п'яти високопоставлених чиновників, які причетні до ситуацій, коли порушували права людини.

Про це повідомляє видання Reuters.

Американський Мінфін ввів санкції проти сирійського збройного угруповання “Ахрар аль-Шаркія” за зловживання проти мирних жителів й двох її лідерів.

“Такі рішення сприяють залученню до відповідальності за зловживання, скоєні проти сирійського народу, і позбавляють зловмисників доступу до міжнародної фінансової системи… Це рішення демонструє тверду прихильність Сполучених Штатів боротьбі з порушеннями прав людини в Сирії, незалежно від того, хто за ними стоїть”, – заявила директорка Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гакі.

В Мінфіні також повідомили, що в сирійських тюрмах було зафіксовано “порушення прав людини відносно політичних арештантів та інших затриманих”.

В повідомленні додали, що представники “Ахрар аль-Шаркія” здійснили багато злочинів проти мирних жителів, зокрема – сирійських курдів. Йдеться про незаконні вбивства, викрадення, катування, привласнення чужого майна.