Про це повідомляє видання Reuters.
Американський Мінфін ввів санкції проти сирійського збройного угруповання “Ахрар аль-Шаркія” за зловживання проти мирних жителів й двох її лідерів.
“Такі рішення сприяють залученню до відповідальності за зловживання, скоєні проти сирійського народу, і позбавляють зловмисників доступу до міжнародної фінансової системи… Це рішення демонструє тверду прихильність Сполучених Штатів боротьбі з порушеннями прав людини в Сирії, незалежно від того, хто за ними стоїть”, – заявила директорка Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гакі.
В Мінфіні також повідомили, що в сирійських тюрмах було зафіксовано “порушення прав людини відносно політичних арештантів та інших затриманих”.
В повідомленні додали, що представники “Ахрар аль-Шаркія” здійснили багато злочинів проти мирних жителів, зокрема – сирійських курдів. Йдеться про незаконні вбивства, викрадення, катування, привласнення чужого майна.
- Представники Республіканської партії в Палаті представників США пропонують розширити закон про санкції, заборонивши особам, що мають обмеження через терористичну діяльність, користуватися соціальними мережами Twitter, Facebook, Instagram та YouTube.