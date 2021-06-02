Міністерство фінансів США повідомило про введення санкцій проти трьох громадян Болгарії та 64 організацій. Їх активи в США заморожено, а американським громадянам заборонено мати з ними будь-які бізнес-зв'язки.

Про це сказано в повідомленні на сайті Мінфіну США.

В санкційному списку фігурує бізнесмен та ексдепутат Народного зібрання Болгарії Василь Божков. Окрім нього, санкції введено проти олігарха та політика Делянга Пеєвскі. Третій в санкційному списку – член Національного бюро з контролю за спеціальними засобами розвідки Илко Желязков. В Мінфіні повідомили, що ці троє болгарських громадян причетні до реалізації корупційних схем.

“США вводять санкцій стосовно трьох громадян Болгарії та пов’язаних з ними 64 організацій за їх роль в корупційних схемах… Уряд США продовжить вводити міри, аби для причетних до корупції настали серйозні наслідки, а також захищатиме світову фінансову систему”, – сказано в повідомленні Мінфіна.

Окрім фінансових санкцій, в Держдепартаменті повідомили про візові санкції стосовно Пеєвскі та Желязкова. Окрім них, доступ на територію США обмежили екс-замміністру економіки Болгарії Олександру Манолеву, ексголові та секретарю Державної агенції зі справ болгарських громадян, які проживають за кордоном – Петару Харалампієву та Красіміру Томову. До США заборонено в’їзд не тільки їм, але й членам їх родин.