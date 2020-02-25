Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 13 іноземних юридичних та фізичних осіб, що підтримують ракетну програму Ірану.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

“Ми ввели дворічні дискреційні санкції щодо 13 осіб/організацій, зазначених у цьому звіті. Санкції включають обмеження на державні закупівлі США, допомогу від уряду США та експорт”, — йдеться в повідомленні.

У Держдепі зазначили, що під санкції потрапили п’ять юросіб та фізосіб з Китаю та турецька компанія Eren Carbon Graphite Industrial Trading. Які саме російські та іракські компанії/фізичні особи потрапили під санкції — не уточнюється.

Зазначається, що ці заходи мають перешкоджати нарощуванню ракетного потенціалу Ірану.

“Запровадженням таких заходів наголошується, що ракетна програма Ірану залишається серйозною проблемою. Введення санкцій проти цих іноземних організацій узгоджується з нашими зусиллями застосувати всі доступні заходи, щоб перешкодити Ірану нарощувати свій ракетний потенціал”, — йдеться в повідомленні.