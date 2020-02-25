Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.
“Ми ввели дворічні дискреційні санкції щодо 13 осіб/організацій, зазначених у цьому звіті. Санкції включають обмеження на державні закупівлі США, допомогу від уряду США та експорт”, — йдеться в повідомленні.
У Держдепі зазначили, що під санкції потрапили п’ять юросіб та фізосіб з Китаю та турецька компанія Eren Carbon Graphite Industrial Trading. Які саме російські та іракські компанії/фізичні особи потрапили під санкції — не уточнюється.
Зазначається, що ці заходи мають перешкоджати нарощуванню ракетного потенціалу Ірану.
“Запровадженням таких заходів наголошується, що ракетна програма Ірану залишається серйозною проблемою. Введення санкцій проти цих іноземних організацій узгоджується з нашими зусиллями застосувати всі доступні заходи, щоб перешкодити Ірану нарощувати свій ракетний потенціал”, — йдеться в повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.
- Водночас видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.
- Представники Демократичної партії США зажадали від адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції відносно Російської Федерації за факти, що свідчать про спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року.