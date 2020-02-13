Про це повідомляється насайті Держдепу США.
Всього в опублікованому списку 13 компаній з Китаю, Росії, Іраку і Туреччини.
З Росії, зокрема, в списку санкцій виявилися Кумертауське авіаційне виробниче підприємство, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі і Науково-виробниче об’єднання машинобудування.
Російське інформагентство “РБК” зазначає, що проти двох з них раніше вже вводилися обмеження за різні порушення американських законів.
Тульське КБ в травні 2019 року також ще внесли до списку санкцій через законодавства про нерозповсюдження зброї масового ураження, крім того КБ входить в список Мінфіну США, пов’язаний з обмеженнями через Крим.
Науково-виробниче об’єднання машинобудування в жовтні 2017 року було включене до списку CAATSA, який накладає обмеження на експорт зброї з Росії.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.