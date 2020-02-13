Державний департамент США включив до списку санкцій три компанії з Росії, які порушили американське законодавство про нерозповсюдження зброї масового ураження.

Про це повідомляється насайті Держдепу США.

Всього в опублікованому списку 13 компаній з Китаю, Росії, Іраку і Туреччини.

З Росії, зокрема, в списку санкцій виявилися Кумертауське авіаційне виробниче підприємство, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі і Науково-виробниче об’єднання машинобудування.

Російське інформагентство “РБК” зазначає, що проти двох з них раніше вже вводилися обмеження за різні порушення американських законів.

Тульське КБ в травні 2019 року також ще внесли до списку санкцій через законодавства про нерозповсюдження зброї масового ураження, крім того КБ входить в список Мінфіну США, пов’язаний з обмеженнями через Крим.

Науково-виробниче об’єднання машинобудування в жовтні 2017 року було включене до списку CAATSA, який накладає обмеження на експорт зброї з Росії.