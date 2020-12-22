Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

До списку увійшли 103 компанії, організації та держустанови, зокрема 58 китайських і 45 російських.

Вони названі “кінцевими військовими користувачами” (до цієї категорії належать юрособи, які підтримують або здійснюють свій внесок у технічне обслуговування або виробництво військової продукції). Як відзначили в американському відомстві, ці компанії та організації пов’язані або співпрацюють зі збройними силами й тому становлять загрозу.

Цим компаніям заборонять купувати різні товари і технології у США. Водночас американським компаніям необхідно буде отримувати спеціальні ліцензії для експорту, реекспорту або передачі продукції чи технологій фігурантам зазначеного “чорного списку”.

“Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо залучення американських технологій до їх дестабілізаційних військових програм”, – наголосив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

У переліку російських компаній та організацій вказані:

• підприємства авіапрому – Об’єднана авіабудівна корпорація, її дочірні компанії “Туполєв”, “МіГ”, Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод, “Вертольоти Росії”;

• “Рособоронекспорт”;

• “Ростех” (займається виробництвом і експортом високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення);

• Адміралтейський суднобудівний завод;

• Науково-дослідний технологічний інститут імені Александрова;

• Федеральне державне бюджетне управління адміністрації президента РФ;

• ракетно-космічний центр “Прогрес”;

• Каменськ-Уральський металургійний завод та інші.

Крім цих підприємств, у списку є міноборони Росії, служба зовнішньої розвідки, а також спеціальний льотний загін “Росія” (підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ), центр комунікацій міноборони РФ.

Серед китайських підприємств під санкції потрапили Шанхайський інститут дизайну та досліджень літаків і ряд інших авіаційних підприємств; Дослідницький інститут електронних технологій AVIC Leihua; хімічна лабораторія, Національне супутникове метеорологічне бюро, а також інститут океанографії та інші.

В американському міністерстві уточнили, що список надалі може бути розширено.