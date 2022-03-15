Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними міністерства фінансів США, під санкції за порушення прав людини також потрапили низка інших росіян, зокрема російський суддя.
Санкції застосували до Лукашенка, а також до його дружини Галини. Зокрема заблокують їхнє майно та інтереси у Сполучених Штатах і заборонять американцям мати будь-які ділові відносини з ними.
“Сьогоднішні обмеження демонструють, що Сполучені Штати продовжуватимуть накладати конкретні та значні санкції проти тих, хто займається корупцією або пов’язаний із грубими порушеннями прав людини. Ми засуджуємо атаки РФ на гуманітарні коридори в Україні та закликаємо припинити свою неспровоковану і жорстоку війну проти України”, – зазначила директор Управління контролю за іноземними активами Андреа Гакі.
Раніше США застосували санкції до членів родини Лукашенка у грудні, після міграційної кризи на кордоні РБ з Польщею, що призвела до звинувачень у порушенні прав людини.
Сполучені Штати також націлювали санкції на РБ за її роль у російському вторгненні в Україну, зокрема, вони стосувалися розширення політики експортного контролю на РБ та запобігали перенаправленню технологій та програмного забезпечення до РБ через країну.
Окрім Лукашенків, США атакували чотирьох осіб, причетних до смерті викривача Сергія Магнітського, який загинув за підозрілих обставин у 2009 році.
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