Відповідний указ підписав президент США Джо Байден, інформує пресслужба Білого дому.

“Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії та стримати її в повному обсязі”, – заявили в адміністрації президента США.

Під дію санкцій потрапили:

32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;

10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;

6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;

8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.

“Трансатлантична спільнота однодушно підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій уздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також домовляється про необхідність негайного припинення Росією військового нарощування та запальної риторики”, – йдеться у повідомленні.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.

У Білому домі наголосили, що США впливатимуть на Росію “стратегічним та економічно ефективним чином, якщо вона продовжить або посилить свої дестабілізаційні міжнародні дії”.

США заявили, що Росія заохочувала атаки “Талібану” проти військових США та коаліції в Афганістані.

Америка висилає 10 співробітників російської дипломатичної місії у Вашингтоні, округ Колумбія. Наголошується, що до складу персоналу входять представники російських спецслужб.

Хакерські атаки на державні ресурси США

“Сьогодні Сполучені Штати офіційно називають Російську службу зовнішньої розвідки виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології. Розвідувальна спільнота США має високу впевненість у своїй оцінці щодо СЗР”, – наголосили у Білому домі.

Також США додали, що хакерські атаки РФ за допомогою програмного забезпечення SolarWinds дали можливість Росії шпигувати або потенційно порушити роботу понад 16 000 комп’ютерних систем у всьому світі. Масштаб цієї атаки стосується національної й громадської безпеки та покладає невиправданий тягар на жертв приватного сектору.

Агентство національної безпеки, Агентство безпеки кібербезпеки та інфраструктури та Федеральне бюро розслідувань сформували звіт, що містить конкретну інформацію про вразливості програмного забезпечення, які СЗР РФ використовує для отримання доступу до пристроїв та мереж жертв. Зазначається, що у звіті описані конкретні кроки, які планують вжити для виявлення та захисту від шкідливої ​​кіберактивності Росії.

“США продовжують твердо підтверджувати важливість відкритого, сумісного, безпечного та надійного Інтернету. Російські дії суперечать цій меті, яку розділяють багато наших союзників та партнерів”, – йдеться у заяві.

Для того, щоб посилити колективний підхід до підкріплення кібербезпеки, США оголошують два додаткові кроки:

активізація зусиль з просування системи відповідальної поведінки держави в кіберпросторі та співпраці з союзниками та партнерами для протидії злоякісній кібернетичній діяльності;

посилення прихильності колективній безпеці в кіберпросторі, зокрема Міністерство оборони вживає заходів для включення додаткових союзників, зокрема Великої Британії, Франції, Данії та Естонії, до планування так званого Cyber Flag 21-1, спрямованого на покращення оборонних можливостей та стійкості в кіберпросторі.

Нагадаємо, ЗМІ сьогодні повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити жорсткі санкції проти Росії за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори.