Сполучені Штати Америки ввели санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Відповідна інформація опублікована на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Андрій Портнов та фонд його імені були внесені до SDN OFAC (список осіб, щодо яких застосовано санкції Управлінням контролю за іноземними активами США), до якого раніше потрапили Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Андрій Теліженко тощо.

Раніше #Букви писали про те, що таке SDN OFAC, та які санкції застосовуються щодо внесених до нього осіб.

Зокрема, Андрію Портнову тепер буде заборонений в’їзд до США, його активи будуть заморожені.