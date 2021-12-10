Сполучені Штати Америки ввели санкції проти керівників слідчого ізолятора "Окрестіна" у Мінську (Білорусь). Правоохоронців звинувачують у причетності до тортур та жорсткого поводження з затриманими на протестах у серпні 2020 року.

Про це повідомляє Держдепартамент США United States Department.

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив, що санкції вводяться проти Ігоря Кенюха та Євгена Шапецького – керівників мінського слідчого ізолятора “Окрестіна”.

Зазначається, що обмеження запроваджено за їхню причетність до грубих порушень прав людини. Зокрема, вони влаштовували тортури та жорстоко поводилися з затриманими учасниками протестів у серпні 2020 року після виборів президента.

Санкції передбачають заборону на в’їзд на територію США.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі розпочалися у серпні 2020 року після президентських виборів, за результатами яких Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців. При цьому незалежні підрахунки на дільницях, куди допустили спостерігачів, засвідчували переконливу перемогу Світлани Тіхановської.