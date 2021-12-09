Відповідна заява опублікована на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів.
Тупицький підпав під санкції Сполучених Штатів “за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі”.
Ольга Тупицька, дружина відстороненого судді Конституційного Суду України, також потрапила під ці санкції. Тепер їм з чоловіком заборонено буде відвідувати США та їх активи заморозять.
“У Міжнародний день боротьби з корупцією 2021 року Сполучені Штати підтверджують свою прихильність до боротьби з корупцією як основного пріоритету національної безпеки та ключової опори Саміту за демократію”, – зазначається на сайті Держдепу США.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки також ввели санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.