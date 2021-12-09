Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Олександра Тупицького – відстороненого Володимиром Зеленським голови Конституційного суду України. Також обмеження торкнуться його дружини.

Відповідна заява опублікована на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів.

Тупицький підпав під санкції Сполучених Штатів “за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі”.

Ольга Тупицька, дружина відстороненого судді Конституційного Суду України, також потрапила під ці санкції. Тепер їм з чоловіком заборонено буде відвідувати США та їх активи заморозять.

“У Міжнародний день боротьби з корупцією 2021 року Сполучені Штати підтверджують свою прихильність до боротьби з корупцією як основного пріоритету національної безпеки та ключової опори Саміту за демократію”, – зазначається на сайті Держдепу США.