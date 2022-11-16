Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти причетних до виробництва та постачання РФ іранських дронів. Санкції торкнулися фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомили у міністерстві фінансів США.

Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США. Обмеження передбачають, що майно та частки майна підсанкційних фізичних та юридичних осіб мають бути заблоковані, а транзакції з підсанкційними особами – припинені. Це стосується осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб.

Санкції запроваджено проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center. Цей центр відповідальний за розробку та виробництво БПЛА Shahed. Саме ці дрони використовують російські військові проти України.

Також через причетність до постачання БПЛА обмеження запроваджено проти юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.

США внесли до санкційного переліку російську ПВК “Вагнер”, аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та Qods Aviation Industries. Обмеження торкнулися осіб, які сприяли придбанню ПВК “Вагнера” іранських дронів – Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.