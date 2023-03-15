Сполучені Штати Америки дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню Росією секретної інформації.

Про це інформує CNN.

За даними CNN, дистанційне видалення програмного забезпечення з безпілотника було здійснене після зіткнення дрона з російським винищувачем Су-27.

Зазначається, що російські літаки скинули авіаційне паливо перед американським безпілотником спостереження 14 березня, після чого один із російських реактивних літаків зіткнувся з дроном, пошкодивши його і змусивши США збити його в Чорному морі.

За словами офіційного представника ВМС, у США немає жодного корабля ВМС у Чорному морі, що зробить будь-які спроби США з відновлення надзвичайно складними.

Координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вжили заходів, аби безпілотник MQ-9 Reaper, збитий у Чорному морі не потрапив до чужих рук.

“Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ”, — сказав Кірбі.

Крім того, представник Пентагону генерал Патрік Райдер також додав, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках військових РФ.

За словами одного зі співрозмовників CNN, зіткнення сталося приблизно за 72 кілометри на південний захід від Кримського півострова. Американський безпілотник впав приблизно за 112 кілометрів на південний захід від Криму.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.