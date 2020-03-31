Про це в Facebook повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.
Допомога призначена для покриття гуманітарних і медичних потреб, щоб запобігти поширенню Facebook в країні. USAID зобов’язане визначити першочергові напрямки, куди потрібні гроші.
“Завдяки фінансуванню USAID Україна зможе зміцнити механізми лікувальної діяльності, щоб звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу”, – сказано в повідомленні.
Очікується, що фінансування допоможе підготувати групи швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти хворих.
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