Уряд США прийняв рішення виділити Україні фінансову допомогу в розмірі $1,2 млн для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

Допомога призначена для покриття гуманітарних і медичних потреб, щоб запобігти поширенню Facebook в країні. USAID зобов’язане визначити першочергові напрямки, куди потрібні гроші.

“Завдяки фінансуванню USAID Україна зможе зміцнити механізми лікувальної діяльності, щоб звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу”, – сказано в повідомленні.

Очікується, що фінансування допоможе підготувати групи швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти хворих.