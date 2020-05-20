Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.
Зазначається, що Україна отримала $13,1 млн гуманітарної допомоги в галузі охорони здоров’я, що “дозволить поліпшити можливості місцевих медичних установ з догляду за хворими та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19”.
Крім того, надана допомога також включає $2,4 млн “для підтримки вразливих груп населення під час пандемії”.
“Сполучені Штати інвестували майже $5 млрд у загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $362 млн на охорону здоров’я”, – заявили у Держдепі.
- Раніше повідомлялося, що США збільшили гуманітарну допомогу Україні із $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з з коронавірусом COVID-19.
- В Україні станом на ранок 19 травня зафіксовано 18 тис. 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 260 нових випадків – найменшу кількість за останній місяць.