США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Зазначається, що Україна отримала $13,1 млн гуманітарної допомоги в галузі охорони здоров’я, що “дозволить поліпшити можливості місцевих медичних установ з догляду за хворими та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19”.

Крім того, надана допомога також включає $2,4 млн “для підтримки вразливих груп населення під час пандемії”.

“Сполучені Штати інвестували майже $5 млрд у загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $362 млн на охорону здоров’я”, – заявили у Держдепі.