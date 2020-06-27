Covid-19 Україна

оновлено 27.06.2020 о 13:02

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США виділять Україні $100 тисяч на боротьбу з паводками в західних областях України

Сполучені Штати Америки виділять 100 тисяч доларів для боротьби з паводками на заході України.

Субота, 27 червня 2020, 13:27

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Facebook.

“Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що тісно співпрацюватимуть з урядом України щодо забезпечення “швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи”.

Теги: запад Украины, США, паводок, финансовая помощь

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