США виділять Україні $100 тисяч на боротьбу з паводками в західних областях України

Сполучені Штати Америки виділять 100 тисяч доларів для боротьби з паводками на заході України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Facebook.

“Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що тісно співпрацюватимуть з урядом України щодо забезпечення “швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи”.