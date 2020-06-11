Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Відзначається, що грошові кошти будуть виділені в рамках Ініціативи з підтримки безпеки України.

“Міністерство оборони оголосило сьогодні про свої плани виділити 250 мільйонів доларів США на 2020 фінансовий рік для додаткового навчання, закупівлі обладнання і консультативних зусиль, спрямованих на зміцнення обороноздатності України для більш ефективного захисту від російської агресії”, – сказано в повідомленні.

При цьому в Пентагоні назвали Україну своїм важливим партнером “на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією”.

Уточнюється, що половина виділених коштів піде на військове обладнання в морській сфері та в сфері спостереження за повітряним простором. Крім того, в суму увійшли контр-артилерійські радари і вдосконалення кіберзахисту України.

“Ці ініціативи доповнюються посиленням підтримки в сфері безпеки з боку ключових союзників і партнерів по НАТО. Сполучені Штати продовжують закликати всіх союзників і партнерів посилити підтримку сектора безпеки і оборони України”, – заявили в Пентагоні.