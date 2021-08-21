У посольстві США в Україні сповістили про виділення понад $400 тисяч доларів на підтримку збереження культурної спадщини в нашій країні.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційній Facebook-сторінці посольства.

Кошти виділить Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP).

За результатами конкурсу на отримання грантів AFCP у 2021 році перемогли проєкти у Чернівцях, Вінниці та Луганській області:

• Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (збереження Мармурової зали 19 століття). Будуть виділені кошти в сумі $363,784 тис.

• Вінницький обласний краєзнавчий музей (збереження етнографічних об’єктів, пов’язаних з українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем) – $27,917 тис.

• Громадська організація “Вибір” з Луганської області (документування пам’яток архітектури Луганщини) – $17,285 тис.

У посольстві оголосили відповідний конкурс пропозицій на отримання грантів і на наступний, 2022 рік.

Як уточнили в диппредставництві, програма Фонду AFCP “має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, археологічних об’єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, а саме мов корінних народів та ремесел”.

За 20 років своєї діяльності Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини підтримав понад 1000 проєктів у більш ніж 130 країнах. Що стосується України, то загалом Сполучені Штати інвестували понад 1,7 млн доларів у 18 проєктів реставрації культурної спадщини на території нашої країни.