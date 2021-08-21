Відповідна інформація оприлюднена на офіційній Facebook-сторінці посольства.
Кошти виділить Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP).
За результатами конкурсу на отримання грантів AFCP у 2021 році перемогли проєкти у Чернівцях, Вінниці та Луганській області:
• Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (збереження Мармурової зали 19 століття). Будуть виділені кошти в сумі $363,784 тис.
• Вінницький обласний краєзнавчий музей (збереження етнографічних об’єктів, пов’язаних з українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем) – $27,917 тис.
• Громадська організація “Вибір” з Луганської області (документування пам’яток архітектури Луганщини) – $17,285 тис.
У посольстві оголосили відповідний конкурс пропозицій на отримання грантів і на наступний, 2022 рік.
Як уточнили в диппредставництві, програма Фонду AFCP “має на меті збереження історичних будівель та пам’яток, археологічних об’єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, а саме мов корінних народів та ремесел”.
За 20 років своєї діяльності Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини підтримав понад 1000 проєктів у більш ніж 130 країнах. Що стосується України, то загалом Сполучені Штати інвестували понад 1,7 млн доларів у 18 проєктів реставрації культурної спадщини на території нашої країни.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- Наприкінці липня Палата представників США схвалила законопроєкт щодо фінансування Держдепартаменту на 2022 рік. Він передбачає збільшення фінансової допомоги Україні, зважаючи на санкції проти “Північного потоку – 2”.