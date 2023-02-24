Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США оголосило про виділення 7 мільйонів доларів США на підтримку зусиль України щодо захисту своєї культурної спадщини.

Про це інформують пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України та пресслужба уряду США.

У Держдепі США пояснили, що ініціативу розроблено з метою підтримки зусиль України щодо захисту та усунення шкоди, завданої об’єктам і колекціям української культурної спадщини, а також розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні. Відтак, ця ініціатива є частиною ширших глобальних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на збереження та захист культурної спадщини.

У відомстві розповіли, що у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими неурядовими організаціями та міжнародними партнерами ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам і колекціям культурної спадщини, які безпосередньо постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Ця ініціатива підтримуватиме такі заходи, як документування пошкоджених об’єктів і колекцій для звітності, захист від пошкоджень і крадіжок, аварійна стабілізація пошкоджених об’єктів, розробка та впровадження планів консервації та реставрації, координація заходів реагування у сфері культурної спадщини, а також спеціалізоване навчання.

“Дякуємо Лі Саттерфілд, заступниці Державного секретаря з питань освіти та культури США, за цю ініціативу та тісну співпрацю. Працюємо далі”, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У Держдепі США зазначили, що додаткове фінансування у розмірі 7 мільйонів доларів США є продовженням більш ніж 20-річної співпраці США з урядом України у сфері захисту та збереження культурної спадщини через Фонд Послів США в Україні (AFCP).

Довідково. Ініціатива доповнює ширші зусилля, які координує Центр культурної спадщини ЕКА, спрямовані на підтримку готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, моніторинг руйнування Росією культурної спадщини в Україні через Обсерваторію конфлікту та сприяння державно-приватному партнерству задля збереження та захисту культурної спадщини.