США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 з метою підтримки країн, що найбільше цього потребують.

Про це повідомляє пресслужба USAID.

“Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу “Зерно з України”, щоб допомогти нагодувати людей у ​​всьому світі. USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН для сприяння додаткових постачань українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу”, – зазначили в агентстві.

А також додали, що Сполучені Штати вже виділили на ВПП 173 мільйони доларів для закупівлі українського зерна, щоби зменшити наслідки гострої продовольчої кризи для країн, що відчувають її найбільше, зокрема, для Ефіопії, Ємену й Афганістан у. За ці кошти було закуплено 210 тисяч тонн продовольства, чого достатньо для прогодування понад 12 мільйонів людей упродовж одного місяця.

Крім того, USAID також інвестувала 100 млн доларів для допомоги українським фермерам, які ризикують життям, щоб нагодувати світ, через Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (АГРІ-Україна). У межах АГРІ-Україна здійснюється допомога за чотирма сферами: забезпечення важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та підтримка потреб сушіння, зберігання та обробки врожаю.

Зазначимо, що світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають за це, щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.