США виділять Україні 1,2 млрд доларів довгострокової допомоги у сфері безпеки – AP

Сполучені Штати нададуть Україні ще 1,2 мільярда доларів довгострокової допомоги у сфері безпеки для подальшого зміцнення української системи ППО, оскільки РФ продовжує завдати ударів по Україні ракетами та БПЛА.

Про це повідомляє AP.

Очікується, що пакет допомоги буде оголошено 9 травня і гроші будуть надані в межах Ініціативи сприяння безпеці України.

На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.

Ініціатива допомоги фінансуватиме системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси протиповітряної оборони та безпілотники для протиповітряної оборони.

За словами офіційних осіб, він також закупить артилерію, ракети, допомогу в отриманні супутникових зображень і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не був офіційно оголошений.