23 листопада у Білому домі оголосили про надання Україні 400 мільйонів доларів додаткової допомоги у сфері безпеки.

Про це інформує CNN.

Згідно із заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена, допомога “включає додаткове озброєння, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони із запасів міністерства оборони США”.

Офіційний представник Білого дому зазначив, що пакет містить “додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), 150 важких кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним літальним системам (UAS); додаткові боєприпаси для високомобільних систем (HIMARS), 200 високоточних 155-мм артилерійських снарядів” тощо.

Загалом військова допомога США для України становить приблизно $19,7 млрд з початку правління адміністрації Байдена, додається у заяві Блінкена.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла продовжувати захищати себе і мати якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час”, — наголосив держсекретар США.

Раніше уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення Україні бюджетної підтримки обсягом 4,5 мільярда доларів.