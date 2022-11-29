Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на підтримку електроенергетичної системи України, яка зіштовхується зі шквалом ракетних атак з боку РФ.

Про це повідомляє CNN.

Фінансування спрямують на “придбання важливого електромережевого обладнання”, яке “спорядять в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму”, зазначили у заяві Державного департаменту США.

“Цей пакет постачання включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруг, роз’єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання”, — йдеться в повідомленні.

Фінансування доповнює 55 мільйонів доларів Сполучених Штатів на екстрену підтримку енергетичного сектора. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7 29 листопада, яка відбулася на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті.

Американські та європейські офіційні особи рішуче засудили удари РФ по українському цивільному населенню та інфраструктурі, звинувативши Москву в навмисній атаці на українську енергетичну мережу, намагаючись залишити населення країни без електрики та тепла – акт, який, за їх словами, є воєнним злочином.

Раніше стало відомо, що міністри юстиції країн “Групи семи” (G7) хочуть, щоб у майбутньому злочини проти міжнародного права переслідувалися та каралися скоординовано. За підсумками зустрічі підготовлено “Берлінську декларацію”.