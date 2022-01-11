Наприкінці 2021 року адміністрація США схвалила виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України, що викликало побоювання поновлення вторгнення”, – пише журналістка CNN Кайлі Етвуд.

Такий крок зробили для надання обладнання, яке США виділяли в минулому. У тому числі стрілецьку зброю, боєприпаси, радіостанції для шифрованого зв’язку, медичне обладнання, запасні частини тощо. Пакет фінансової допомоги затвердили до початку переговорів між США та Росією.

Щоб доставити обладнання, швидше за все, знадобиться деякий час. У Держдепартаменті заявили, що постачання на суму 60 мільйонів доларів, схвалене влітку 2021 року, тільки наближається до завершення.

Загалом до середини грудня 2021 року США виділили Україні фінансову допомогу у сфері безпеки на понад 450 мільйонів доларів. Адміністрація президента Джозефа Байдена надала нові ракети Javelin і командно-пускові установки, патрульні катери класу Island, аптечки, радіоприймачі, електроніку, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини й інше обладнання.