Американська розвідка вважає, що російська Федеральна служба безпеки веде системну кампанію для того, щоб нав’язувати кремлівські наративи лідерам думки в країнах Заходу, аби вони починали неусвідомлено поширювати їх далі.

Про це повідомляє CNN .

Згідно з новими розсекреченими даними американської розвідки, ФСБ має системну програму для “відмивання” прокремлівської пропаганди і поширення цих наративів у громадській думці на Заході через приватні відносини між агентами своєї розвідки і “цілями” цієї спецоперації – людьми із США та інших країн Заходу.

“Ці операції впливу продумані зумисно у малих масштабах. Загальна мета у тому, щоби поширення певних ідей особами із США чи інших західних країн виглядало природно… Вони будуються передусім на особистих відносинах. Вони (російські агенти – Ред.) входять у довіру і використовують її для того, щоб просувати потрібний ФСБ порядок денний”, – прокоментував на умовах анонімності посадовець США, знайомий з матеріалами.