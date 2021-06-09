Про це повідомили у посольстві США в Україні.
Водночас Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США відніс Україну до переліку держав, подорожі до яких варто переглянути. Таким чином країна потрапила до третього рівня небезпеки через поширення коронавірусу й залишила четвертий.
В CDC наголошують, що в Україні все ще зберігається високий рівень поширення COVID-19.
Додамо, що США як і раніше рекомендують мандрівникам не відвідувати Донбас та анексований Крим.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде й Україна.
У диппредставництві зазначили, що наша країна “однією з перших” отримає американські вакцини. США планують передати щонайменше 80 млн доз вакцин проти COVID-19 іншим країнам до кінця червня цього року.
- Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що посольство США в Україні заявило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин.
- У квітні повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.