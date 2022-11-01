Сполучені Штати Америки "використають усі відповідні та доступні інструменти, щоб викрити, протистояти, протидіяти" постачанню Іраном зброї для РФ, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс 1 листопада.

Про це інформує CNN.

Виступаючи на брифінгу в Державному департаменті, Прайс зазначив, що США “протягом місяців націлилися на мережі розповсюдження БПЛА Ірану”, і “завжди шукають цілі, які можуть підійти для такої відповіді”, зокрема мовиться про санкції та інші фінансові заходи.

“Ми стурбовані тим, що Росія також намагатиметься придбати в Ірану сучасну звичайну зброю, таку як ракети «земля-земля», які майже напевно будуть використані для підтримки війни РФ проти України”, — зауважив Прайс.

Речник додав, що США “рішуче” застосовуватимуть усі санкції щодо торгівлі зброєю російською та іранською стороною, “аби ускладнити Ірану продаж цієї зброї РФ”.

У вівторок у CNN повідомили, що Іран готується надіслати до РФ приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу “земля-земля” та додаткові ударні безпілотники.

За даними видання, це постачання ретельно відстежується, адже це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до РФ містила у собі близько 450 безпілотників, які росіяни вже застосували в Україні зі смертельними наслідками. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Це нове постачання ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль РФ. Утім, точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі. Проте офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця цього року.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки. Проте Іран може продовжувати постачати РФ свої безпілотні літальні апарати.

Блінкен заявив, що Іран може надсилати більше ударних безпілотних літальних апаратів Росії, щоб допомогти російським військам, яким бракує техніки, завдати ударів по цілях в Україні.

Рада Європейського Союзу вже затвердила санкції проти Ірану за постачання РФ дронів-камікадзе. “Санкції щодо Ірану – в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності після публікації в офіційному журналі”, – йдеться у повідомленні представництва Чехії.

Своєю чергою у НАТО заявили, що чинної інформації достатньо, аби стверджувати, що бойові дрони, якими росіяни атакують мирні міста та критичну інфраструктуру України, мають іранське походження.