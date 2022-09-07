Про це повідомляє DW.
Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер зауважив, що мета програми випробувальних пусків МБР — продемонструвати готовність ядерних сил США та надати впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування. Ракета Minuteman III здатна нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення.
Американські офіційні особи заявили, що запуск був “оперативним випробуванням” і назвали його “рутинним”.
Москву проінформували про випробування відповідно до російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 2011 року, зазначила американська сторона. Термін дії договору раніше було продовжено Вашингтоном та Москвою до 2026 року.
Навчальна бойова частина ракети, пролетівши 6760 км, вразила задану ціль на американському полігоні в районі Кваджалейна у центральній частині Тихого океану.
Йдеться вже про друге подібне випробування упродовж місяця. До цього запуск ракети Minuteman III відбувся 16 серпня.
Довідка. LGM-30G Minuteman III — американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства “Мінітмен”. Стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року і є єдиною МБР шахтного базування на озброєнні США на 2013 рік. Є найближчим аналогом легкої балістичної ракети РТ-2 УТТХ, більш відомої як “Тополь”, але, на відміну від “Тополя”, не має ракетовозів і запускається тільки з бункера.
Станом на 2008 рік США мали 450 ракет Мінітмен III, на яких встановлено 550 ядерних боєголовок.
Ракети зазнають регулярної модернізації: так з 2007 по 2012 рік проводилася заміна бойових блоків Mk.12A на Mk.21, систем наведення та управління, силових установок. Станом на 2022 року ця ракета, як і раніше, перебуває на озброєнні ВПС США і її модернізовані версії регулярно випробовуються.
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