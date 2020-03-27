Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.
У США зараз 1296 смертельних випадків внаслідок зараження коронавірусом. З них 365, максимальна частина, в місті Нью-Йорк.
109 осіб померли в штаті Вашингтон. Далі за кількістю летальних випадків такі штати, як Нью-Джерсі, Луїзіана, Джорджія, Мігічан і так далі.
753 пацієнта перемогли хворобу, вилікувалися і виписані з лікарень.
Також відомо про те, що в 12 штатах введено режим надзвичайної ситуації.
Такий режим дозволяє штатам отримувати від федерального уряду вже виділені Конгресом кошти. Також Трамп може зняти з конкретного штату його частку в оплаті залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Національної гвардії, що має подвійне підпорядкування – штату і федерального уряду.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що, якщо країни не приймуть “агресивні міри” щодо протидії поширення коронавірусу COVID-19, можуть померти мільйони людей по всьому світу.