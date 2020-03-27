Сполучені Штати обійшли Китай за кількістю хворих коронавірусом COVID-19. Наразі в країні фіксується 85 тисяч 991 пацієнт. Це на 4 тисячі більше, ніж у Китаї.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

У США зараз 1296 смертельних випадків внаслідок зараження коронавірусом. З них 365, максимальна частина, в місті Нью-Йорк.

109 осіб померли в штаті Вашингтон. Далі за кількістю летальних випадків такі штати, як Нью-Джерсі, Луїзіана, Джорджія, Мігічан і так далі.

753 пацієнта перемогли хворобу, вилікувалися і виписані з лікарень.

Також відомо про те, що в 12 штатах введено режим надзвичайної ситуації.

Такий режим дозволяє штатам отримувати від федерального уряду вже виділені Конгресом кошти. Також Трамп може зняти з конкретного штату його частку в оплаті залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Національної гвардії, що має подвійне підпорядкування – штату і федерального уряду.