Компанія Boeing отримала замовлення на 313,4 мільйонів доларів, які будуть використані для модернізації 25 винищувачів F/A-18 "Hornet", після чого вони зможуть працювати 4000 додаткових льотних годин.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

Після модернізації винищувачів їх термін служби збільшиться з 6000 до 10 000 льотних годин. У межах оновлення передбачається встановлення нової авіаційної електроніки рівня Block III. Роботи з модернізації будуть проходити у Техасі. Завершення оновлення прогнозується на лютий 2025 року.

Довідка. F/A-18 Hornet – винищувачі-бомбардувальники. Довжина цих літаків становить 17,1 метра, а розмах крила – 12,3. Ці винищувачі на понад 2 тонни важчі за F-16 – вага порожнього бомбардувальника становить 10,4 тонни, а максимальна злітна вага – 23,5 тонни.

На висоті понад 12 кілометрів F/A-18 здатен набирати швидкість до 1,8 маха, тобто 1 915 кілометрів на годину. Цей винищувач здатен підійматися на висоту 15 240 метрів.

F/A-18 має бойовий радіус дії до 720 кілометрів, а дальність польоту становить 2 017 кілометрів. Із землі в повітря цей винищувач підіймається зі швидкістю 250 метрів на секунду.

Щодо озброєння, то F/A-18 має 9 точок підвіски, які мають загальне навантаження 6,2 тонни. Ці бомбардувальники здатні нести некеровані ракети, ракети класів повітря-повітря та повітря-земля, зокрема протикорабельні ракети “Гарпун”. Також ці винищувачі можуть застосовувати боєприпаси з прямим наведенням JDAM, бомби з лазерним наведенням та некеровані бомби. Винищувачі-бомбардувальники F/A-18 здатні нести ядерні бомби B61 та B83.