Адміністрація Байдена вивчає, яким чином США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо президент Володимир Путін вторгнеться та захопить значну територію. Вивчається досвід Афганістану та Сирії.

Про це пише американське видання Washingtonpost.

“Вивчення питання та планування включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим для спротиву вторгненню російських військ та аналогічну матеріально-технічну підтримку повстанським групам, якщо Росія скине український уряд і розпочнеться партизанська війна”, – ідеться у статті.

У статті сказано, що Сполучені Штати можуть надати зброю, у тому числі зенітні ракети, що запускаються з плеча.

Постачання ЦРУ такої зброї, відомої в той час як «Стінгер», справило руйнівний вплив на радянські війська під час їхньої 10-річної війни в Афганістані з 1979 по 1989 рік.

“Цільова група адміністрації, до якої входять ЦРУ та інші ключові агенції, вивчає, як були організовані повстанські рухи в Афганістані та підтримуваних Росією сил у Сирії, а також проти Сполучених Штатів в Іраку та Афганістані”, – пише американське видання.

До складу цільової групи, яка займається цим питанням, входить група юристів, яка вивчає, як можна надати будь-яку допомогу українському повстанському руху без порушення американських чи міжнародних законів.

“Основна мета адміністрації – завдати втрат путінським військам, якщо вони вторгнуться в Україну без прямої участі американських військ. Це крок президент Байден виключив. Він не бажає ризикувати тотальною війною через Україну. Тактика сірої зони краща”, – ідеться у статті.

Офіційні особи США попередили, що Америка та її європейські союзники запровадять серйозні економічні санкції, які можуть завдати шкоди російській економіці. Також минулого тижня НАТО оголосило про плани перекинути війська у бік Росії, якщо Путін проігнорує попередження. Це зробить Росію більш уразливою для західного військового тиску після вторгнення, що протилежно до того, чого сподівається досягти Путін.

“Розробляючи ці плани у разі непередбачених обставин, адміністрація намагається знайти баланс. Білий дім хоче запобігти вторгненню, не пропонуючи президентові Росії приводу для ескалації кризи. Занадто часто брязкання зброєю може призвести якраз до того сценарію, якого Вашингтон сподівається уникнути”, – пише амриканське видання.