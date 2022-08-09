Про це повідомляє CNN.
За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, до України надіслали декілька ракет. Вони були надіслані в останніх пакетах, проте у жодному з них не згадувалися HARM: “У найближчій перспективі ми робитимемо багато речей, аби ВПС України залишатися в повітрі та були більш боєздатними”, — запевнив Кол.
ДОВІДКА. HARM мають радіус дії понад 48 км. Ракети можуть бути використані для націлювання на російські зенітні радіолокаційні системи, такі як С-400, через які українським ВПС було дуже важко працювати над великими смугами повітряного простору України.
Вони також можуть вражати контрбатарейні радари, які Росія використовує для націлювання на українську артилерію.
- Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати нову військову допомогу Україні на суму $550 мільйонів. До нового пакета увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, а також 75 000 снарядів для 155-міліметрових гармат.
- Раніше у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.