У Пентагоні вперше підтвердили, що Сполучені Штати відправили до України ракети, які призначені для боротьби з російськими радіолокаційними системами. Не зазначається скільки саме їх надано та коли поставили. Йдеться про високошвидкісну ракету типу AGM-88 (HARM).

Про це повідомляє CNN.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, до України надіслали декілька ракет. Вони були надіслані в останніх пакетах, проте у жодному з них не згадувалися HARM: “У найближчій перспективі ми робитимемо багато речей, аби ВПС України залишатися в повітрі та були більш боєздатними”, — запевнив Кол.

ДОВІДКА. HARM мають радіус дії понад 48 км. Ракети можуть бути використані для націлювання на російські зенітні радіолокаційні системи, такі як С-400, через які українським ВПС було дуже важко працювати над великими смугами повітряного простору України.

Вони також можуть вражати контрбатарейні радари, які Росія використовує для націлювання на українську артилерію.