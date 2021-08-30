Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.
“Радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 доставлена в Україну, це частина пожертвування в кількості майже 2,2 мільйона доз, станом сьогодні. Цей крок сприяє реалізації прихильності США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні”, — написав Блінкен.
Фото: Ентоні Блінкен
- 3 серпня президент США Джо Байден оголосив про другий елемент американської стратегії боротьби з пандемією коронавірусу. Для цього США готові стати арсеналом вакцин проти COVID-19, аби якомога швидше щепити максимальну кількість людей планети.