Сполучені Штати вже відправили в Україну всього приблизно 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

“Радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 доставлена в Україну, це частина пожертвування в кількості майже 2,2 мільйона доз, станом сьогодні. Цей крок сприяє реалізації прихильності США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні”, — написав Блінкен.

Фото: Ентоні Блінкен