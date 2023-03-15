У Сполучених Штатах вжили відповідних заходів, аби безпілотник MQ-9 Reaper, що збили у Чорному морі, не потрапив до чужих рук.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ”, — сказав Кірбі.

Крім того, представник Пентагону генерал Патрік Райдер також додав, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках військових РФ.

ДОВІДКА. 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.