Про це повідомляє The Washington Post.
Минулого тижня США оголосили, що пускатимуть до себе вакцинованих туристів.
Це перше послаблення США з початку коронавірусних обмежень. Проте відвідати Америку зможуть не всі, бо пускатимуть до країни лише тих людей, які щепилися вакцинами, визнаними ВООЗ – Moderna, Pfizer, AstraZeneka, Sinopharm, Sinovac тощо.
Не пускатимуть людей, що вакциновані російською вакциною “Спутник V”. Це завдає чергового удару по російській вакцині та відносинам між двома державами, оскільки, за даними Асоціації туризму США, у 2019-му США відвідали 300 тисяч росіян.
Проте російська вакцина не єдина, через яку не можна буде потрапити до США – індійський Covaxin теж не сертифіковано ВООЗ.
- Сполучені Штати з листопада планують відкрити кордони для авіапасажирів із 33 країн, зокрема Китаю, Індії, Бразилії і більшої частини Європи, які повністю вакциновані від COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила процес сертифікації російської вакцини проти COVID-19 “Спутник V” і чекає додаткової інформації від виробника. Докладніше – в матеріалі.