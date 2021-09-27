США не пускатимуть туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це повідомляє The Washington Post.

Минулого тижня США оголосили, що пускатимуть до себе вакцинованих туристів.

Це перше послаблення США з початку коронавірусних обмежень. Проте відвідати Америку зможуть не всі, бо пускатимуть до країни лише тих людей, які щепилися вакцинами, визнаними ВООЗ – Moderna, Pfizer, AstraZeneka, Sinopharm, Sinovac тощо.

Не пускатимуть людей, що вакциновані російською вакциною “Спутник V”. Це завдає чергового удару по російській вакцині та відносинам між двома державами, оскільки, за даними Асоціації туризму США, у 2019-му США відвідали 300 тисяч росіян.

Проте російська вакцина не єдина, через яку не можна буде потрапити до США – індійський Covaxin теж не сертифіковано ВООЗ.