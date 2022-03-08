У Сполучених Штатах Америки оголосили про заборону всього імпорту нафти та газу з РФ. Оскільки не мають наміру субсидувати "війни Путіна".

Про це заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні.

“Я оголошую нові санкції проти РФ. Сполучені Штати націлені на головну артерію російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт нафти та газу. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися”, – пояснив президент США.

Today, I’m announcing that the United States is targeting a main artery of Russia’s economy. We are banning all imports of Russian oil and gas. — President Biden (@POTUS) March 8, 2022

За словами Байдена, цей крок має “потужну двопартійну підтримку” та зазначив, що Штати не будуть субсидувати війни Путіна. Водночас зауважив, що європейські партнери можуть бути не у змозі запровадити аналогічні обмеження.

The ban on Russian oil and gas has strong bipartisan support in the Congress and in the country. Americans have rallied to support the people of Ukraine and made it clear we will not be part of subsidizing Putin’s war. — President Biden (@POTUS) March 8, 2022

Він заявив, що після запровадження санкцій економіка РФ дала тріщину.

Байден нагадав, що США обмежили можливість російських банків проводити бізнес з рештою світу. Ми також обмежуємо доступ росіян до високих технологій, що зашкодить військовому сектору Росії на багато років наперед.