Про це заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні.

“Я оголошую нові санкції проти РФ. Сполучені Штати націлені на головну артерію російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт нафти та газу. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися”, – пояснив президент США.

За словами Байдена, цей крок має “потужну двопартійну підтримку” та зазначив, що Штати не будуть субсидувати війни Путіна. Водночас зауважив, що європейські партнери можуть бути не у змозі запровадити аналогічні обмеження.

Він заявив, що після запровадження санкцій економіка РФ дала тріщину.

Байден нагадав, що США обмежили можливість російських банків проводити бізнес з рештою світу. Ми також обмежуємо доступ росіян до високих технологій, що зашкодить військовому сектору Росії на багато років наперед.