Про це заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні.

We are banning all imports of Russian oil and gas.

Today, I’m announcing that the United States is targeting a main artery of Russia’s economy.

За словами Байдена, цей крок має “потужну двопартійну підтримку” та зазначив, що Штати не будуть субсидувати війни Путіна. Водночас зауважив, що європейські партнери можуть бути не у змозі запровадити аналогічні обмеження.

The ban on Russian oil and gas has strong bipartisan support in the Congress and in the country.

Americans have rallied to support the people of Ukraine and made it clear we will not be part of subsidizing Putin’s war.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022