Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 70 організацій, більшість з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази РФ, а також проти 29 росіян.

“Ми ще раз підтверджуємо нашу відданість співпраці з нашими партнерами та союзниками для введення додаткових суворих санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Також вона зазначила, що саме орієнтація санкцій на оборонну промисловість Росії погіршить можливості Путіна вести війну проти України.

Держдепартамент також оголосив про кроки введення візових обмежень щодо посадових осіб, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності чи політичній незалежності України або порушують її. Зокрема це стосується понад 500 військових та посадових осіб Російської Федерації.

Управління контролю за іноземними активами США також заборонило імпорт російського золота до країни. З моменту ухвалення рішення негайно забороняється ввезення до Сполучених Штатів золота російського виробництва, за винятком дозволів, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом. Зазначається, що золото є найбільшим за обсягами експортним товаром Росії після енергоносіїв.

Великобританія, Канада та Японія також приєдналися до заходів проти російського золота.