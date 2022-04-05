Росії заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.

Про це повідомило міжнародне видання Reuters.

Після початку вторгнення у РФ були заморожені валютні резерви центрального банку в американських фінансових установах. Проте Міністерство фінансів США до цього моменту дозволяли використовувати кошти для виплати купонів за суверенними боргами, номінованими в доларах, в кожному конкретному випадку.

Наразі США зупинили роботу банку-кореспондента JPMorgan Chase, який дотепер обробляв платежі. Ця фінансова установа обробляла купонні платежі з Росії та направляла їх платіжному агенту для розподілу серед іноземних власників облігацій. Країна-агресор має облігації з терміном погашення у 2022 та 2042 роках. У РФ є 30 днів пільгового періоду для платежу.

У понеділок настав термін виплати найбільшої суми, зокрема боргу в розмірі 552,4 мільйона доларів. Саме тоді уряд США вирішив закрити Москві доступ до заморожених коштів. Також у понеділок мала бути виплачена купонна виплата у розмірі 84 мільйонів доларів за суверенними доларовими облігаціями 2042 року.

“Росія повинна вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, надходженням нових доходів або дефолтом”, – сказав представник Мінфіну США.

Росії досі вдавалося уникати дефолту за своїм міжнародним боргом, попри безпрецедентні санкції Заходу. Хоча країна має в обігу 15 міжнародних облігацій, які коштують близько 40 мільярдів доларів. Якщо Росія не виконає жодного з майбутніх платежів в заздалегідь встановлені терміни або заплатить у рублях, де будуть вказані долари чи інша валюта, це означатиме дефолт.

Якщо таке станеться, то дефолт позбавить РФ доступів до міжнародних ринків запозичень. Як результат кредитори не отримають гроші, а будь-які судові справи, пов’язані з дефолтом, не будуть врегульовані.