США заборонили усі операції з російськими облігаціями: РФ знову наближається до дефолту – Bloomberg

РФ наблизиться до потенційного дефолту після того, як міністерство фінансів США відмовилося продовжити термін дії виключення із санкцій, що дозволяв американським інвесторам отримувати виплати за російськими облігаціями.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Так, американським банкам та приватним особам буде заборонено приймати платежі по облігаціях від російського уряду після 00:01 за нью-йоркським часом у середу, 25 травня.

Минулого тижня міністерка фінансів Джанет Йеллен заявила, що “досить імовірно”, що її департамент дозволить закінчити термін дії ліцензії, заявивши, що це завжди був тимчасовий захід.

Але хоча зміна обмежень США додає ще одну перешкоду для отримання виплат по облігаціях іноземним інвесторам, поки не ясно, чи буде цього достатньо, щоб РФ перетнула лінію дефолту.

Власники облігацій за межами США все ще зможуть отримати кошти. І оскільки більшість власників російських облігацій знаходяться в Європі, кредиторів не вистачить, щоб оголосити дефолт, за даними ITI Capital, однієї з найбільших брокерських компаній Москви. Порогом зазвичай є власники 25% облігацій в обігу.

У п’ятницю РФ планує виплатити близько 100 мільйонів доларів за зовнішнім боргом. Враховуючи очікуване закінчення терміну дії лазівки, вона почала перераховувати гроші минулого тижня, щоб випередити нові обмеження.

У разі несплати РФ має пільговий період до 30 днів, щоб знайти рішення. Таким пільговим періодом РФ вже користувалася минулого місяця і встигла виплатити купони по облігаціях в останній день.

Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.