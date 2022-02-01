Про це повідомляє міжнародне видання Reuters
“У зв’язку з незвичайним та тривожним нарощуванням російської військової активності біля українського кордону, громадяни Сполучених Штатів, які зараз перебувають або планують подорожувати до Білорусі, мають розуміти, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруга”, – йдеться також у повідомленні Держдепу.
Подорожі до Білорусі не були рекомендовані і раніше – через пандемію коронавірусу та проблеми з верховенством права у країні. Зараз до переліку потенційних загроз додалася і ситуація на українському кордоні.
У лютому Москва та Мінськ планують проведення спільних військових навчань, під час яких відпрацьовуватимуть “дії для відсічі зовнішній агресії”.
- Нагадаємо, голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський заявив, що російські війська можуть спробувати напасти на Україну з території Білорусі.
- екіпажами Східного військового округу РФ. Відомо, що деякі з них уже прийняли бойове чергування.
- Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітися з послами країн НАТО задля зміцнення безпеки Литви.